Piloting Faith: An (Almost) Daily Meditation
Subscribe
Sign in
Home
Podcast
Notes
Books
Archive
About
Latest
Top
Discussions
They Trained for Peace
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Oct 2
•
Rev. Cameron Trimble
52
6
10
September 2026
When Someone Puts a Thumb on the Scale
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 30
•
Rev. Cameron Trimble
49
2
7
The Holy Interruption
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 29
•
Rev. Cameron Trimble
59
4
10
A Life With Enough Room to Care
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 28
•
Rev. Cameron Trimble
67
13
11
Where Is Your Brother?
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 25
•
Rev. Cameron Trimble
71
8
13
Have We Forgotten How to Name Cowardice?
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 24
•
Rev. Cameron Trimble
52
7
11
They Made It Inside for Half a Day
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 23
•
Rev. Cameron Trimble
63
6
8
When Reality Refuses to Obey
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 21
•
Rev. Cameron Trimble
57
6
8
The First Family Portrait
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 18
•
Rev. Cameron Trimble
65
5
10
“I Didn’t Mean To” Is Not Repentance
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 17
•
Rev. Cameron Trimble
51
10
12
She Took Bessie Coleman to Space
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 16
•
Rev. Cameron Trimble
45
7
7
Knowing, and Still Refusing to Know
A Meditation by Rev. Cameron Trimble
Sep 15
•
Rev. Cameron Trimble
58
11
9
© 2026 Cameron Trimble
·
Privacy
∙
Terms
∙
Collection notice
Start your Substack
Get the app
Substack
is the home for great culture
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts